Melbourne – you have been doing your homework! You have been scanning QR codes, collecting clues from on air and on our social media and listening carefully to the voices of our KIIS Footy Stars in a bid to win $50,000!
However, KIIS Footy Star #3 is still yet to be identified and our phone lines are MELTING with listeners who are trying to give us their answers.
Due to popular demand, here are the INCORRECT guesses of potential KIIS Footy Stars so far. We’ve only included MALE guesses to help narrow it down.
Last updated 8am Tuesday 18 May
THE BELOW ARE NOT KIIS FOOTY STAR #3
STEPHEN KERNAHAN
PATRICK CRIPPS
DANE SWAN
BRAD SCOTT
PATRICK DANGERFIELD
JACK RIEWOLDT
TRENT COTCHIN
SCOTT PENDLEBURY
STEPHEN CONIGLIO
EDDIE BETTS
MARCUS BONTEMPELLI
LACHIE NEALE
MAX GAWN
TRAVIS BOAK
DUSTIN MARTIN
BERNIE VINCE
NAT FYFE
TEX WALKER
JAIDYN STEPHENSON
NIC NAITANUI
JORDAN DE GOEY
JOSH DUNKLEY
ADAM TRELOAR
JEREMY HOWE
TOM LIBERATORE
BRODIE GRUNDY
JOEL SELWOOD
SHAI BOLTON
DERMOTT BRERETON
WAYNE CAREY
NICK DAL SANTO
JOBE WATSON
LUKE HODGE
NATHAN BUCKLEY
DYLAN BUCKLEY
CHRISTIAN PETRACCA
BUDDY FRANKLIN
ZACH MERRETT
MATTHEW LLOYD
STEELE SIDEBOTTOM
HAMISH MCLACHLAN
MATTHEW RICHARDSON
NATHAN BROWN
TREY RUSCOE
JAY KENNEDY HARRIS
STEVEN MAY
DARCY MOORE
CAM GUTHRIE
TOM MCDONALD
NATHAN JONES
LIAM SHIELS
LUKE BEVERIDGE
STEVE JOHNSON
TOBY GREENE
JORDAN LEWIS
MARLION PICKETT
LEIGH MONTAGNA
BRADLEY HILL
DYLAN GRIMES
JACK STEELE
DALE THOMAS
JASON CASTAGNA
DYSON HEPPELL
MASON COX
JONATHAN BROWN
BRIAN LAKE
BACHAR HOULI
MARK BLICAVS
TAYLOR ADAMS
SIMON BLACK
WARWICK CAPPER
LUKE DARCY
DAVID ZAHARAKIS
SHAUN BURGOYNE
TOM MITCHELL
TODD GOLDSTEIN
GARY ABLETT JR
BAILEY SMITH
TOM HARLEY
BRENDON GODDARD
JAEGAR O’MEARA
NATHAN COX
SHANE CRAWFORD
JIMMY BARTEL
JAMES HARMES
SAM MITCHELL
JEREMY CAMERON
BRENT HARVEY
JAMIE ELLIOTT
DYLAN SHIEL
PETER DAICOS
TAYLOR WALKER
MICHAEL LONG
NICK RIEWOLDT
LUKE SHUEY
LUKE PARKER
TOM HAWKINS
JACK HIGGINS
JOSH BRUCE
TOM BOYD
ADAM COONEY
JACK VINEY
LACHIE YOUNG
JOSH KENNEDY
DANIEL RIOLI
DANIEL GORRINGE
STUART DEW