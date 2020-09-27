One-third of the 16 new Coronavirus cases in Victoria on Sunday came from one postcode.
However, seven further metro suburbs have now been declared COVID-19 free.
They are:
■ 3094 – Montmorency
■ 3129 – Box Hill North, Kerrimuir, Mont Albert North
■ 3177 – Doveton, Eumemmerring
Active cases have also gone from 27 to just 9 in the 3020 postcode, which includes Sunshine, Albion, Glengala, Sunshine North and Sunshine West, which was previously our most infected postal area.
The full list of COVID-free suburbs, on top of the seven listed above, are:
3002 – EAST MELBOURNE
3003 – WEST MELBOURNE
3005 – WORLD TRADE CENTRE
3006 – SOUTHBANK, SOUTH WHARF
3008 – DOCKLANDS
3010 – UNIVERSITY OF MELBOURNE (PO Box)
3018 – ALTONA, SEAHOLME
3022 – ARDEER, DEER PARK EAST
3036 – KEILOR, KEILOR NORTH
3039 – MOONEE PONDS
3045 – MELBOURNE AIRPORT
3050 – ROYAL MELBOURNE HOSPITAL (PO Box)
3054 – CARLTON NORTH, PRINCESS HILL
3055 – BRUNSWICK SOUTH, BRUNSWICK WEST, MOONEE VALE, MORELAND WEST
3057 – BRUNSWICK EAST, SUMNER
3059 – GREENVALE
3060 – FAWKNER
3061 – CAMPBELLFIELD
3062 – SOMERTON
3063 – OAKLANDS JUNCTION, YUROKE
3065 – FITZROY
3067 – ABBOTSFORD
3071 – THORNBURY
3072 – PRESTON, PRESTON LOWER/SOUTH/WEST, REGENT WEST, GILBERTON, NORTHLAND CENTRE
3074 – THOMASTOWN
3078 – ALPHINGTON, FAIRFIELD
3079 – IVANHOE, IVANHOE EAST/NORTH
3082 – MILL PARK
3083 – BUNDOORA, KINGSBURY, LA TROBE UNIVERSITY
3084 – BANYULE, EAGLEMONT, HEIDELBERG, ROSANNA, VIEWBANK
3085 – MACLEOD, MACLEOD WEST, YALLAMBIE
3086 – LA TROBE UNIVERSITY (PO Box)
3087 – WATSONIA, WATSONIA NORTH
3089 – DIAMOND CREEK
3090 – PLENTY
3091 – YARRAMBAT (no cases ever)
3093 – LOWER PLENTY
3094 – MONTMORENCY
3095 – ELTHAM, ELTHAM NORTH, RESEARCH
3096 – WATTLE GLEN
3097 – BEND OF ISLANDS, WATSONS CREEK, KANGAROO GROUND
3099 – ARTHURS CREEK, COTTLES BRIDGE, HURSTBRIDGE, NUTFIELD, STRATHEWEN
3103 – BALWYN, BALWYN EAST, DEEPDENE, STRADBROKE PARK
3104 – BALWYN NORTH, GREYTHORN
3105 – BULLEEN
3107 – LOWER TEMPLESTOWE
3108 – DONCASTER
3109 – DONCASTER EAST, DONCASTER HEIGHTS
3113 – NORTH WARRANDYTE, WARRANDYTE
3114 – PARK ORCHARDS
3115 – WONGA PARK
3116 – CHIRNSIDE PARK
3121 – BURNLEY, BURNLEY NORTH, CREMORNE, RICHMOND, RICHMOND EAST/NORTH/SOUTH
3122 – HAWTHORN, HAWTHORN NORTH/WEST, GLENFERRIE SOUTH, AUBURN SOUTH
3123 – AUBURN, HAWTHORN EAST
3124 – CAMBERWELL, CAMBERWELL NORTH, CAMBERWELL SOUTH, CAMBERWELL WEST, HARTWELL, MIDDLE CAMBERWELL
3126 – CAMBERWELL EAST, CANTERBURY
3128 – BOX HILL, BOX HILL CENTRAL/SOUTH, HOUSTON, WATTLE PARK
3129 – BOX HILL NORTH, KERRIMUIR, MONT ALBERT NORTH
3130 – BLACKBURN, BLACKBURN NORTH/SOUTH, LABURNUM
3131 – FOREST HILL, NUNAWADING, BRENTFORD SQUARE
3132 – MITCHAM, MITCHAM NORTH, RANGEVIEW
3133 – VERMONT, VERMONT SOUTH
3135 – RINGWOOD, HEATHMONT, BEDFORD RD
3138 – MOOROOLBARK
3139 – BEENAK, DON VALLEY, HODDLES CREEK, LAUNCHING PLACE, SEVILLE, SEVILLE EAST, WANDIN EAST, WANDIN NORTH, WOORI YALLOCK, YELLINGBO
3140 – LILYDALE
3142 – HAWKSBURN, TOORAK
3143 – ARMADALE, ARMADALE NORTH
3144 – KOOYONG, MALVERN, MALVERN NORTH
3145 – CAULFIELD EAST, CENTRAL PARK, DARLING, DARLING SOUTH, MALVERN EAST, WATTLE TREE ROAD PO
3146 – GLEN IRIS, TOORONGA
3147 – ASHBURTON, ASHWOOD
3148 – CHADSTONE, CHADSTONE CENTRE, HOLMESGLEN, JORDANVILLE
3150 – GLEN WAVERLEY, WHEELERS HILL, BRANDON PARK
3151 – BURWOOD EAST, BURWOOD HEIGHTS
3153 – BAYSWATER, BAYSWATER NORTH
3154 – THE BASIN
3156 – FERNTREE GULLY, LYSTERFIELD, LYSTERFIELD SOUTH, MOUNTAIN GATE, UPPER FERNTREE GULLY
3158 – UPWEY
3159 – MENZIES CREEK, SELBY
3161 – CAULFIELD JUNCTION, CAULFIELD NORTH
3162 – CAULFIELD, CAULFIELD SOUTH, HOPETOUN GARDENS
3163 – CARNEGIE, GLEN HUNTLY, MURRUMBEENA, BOORAN ROAD PO
3164 – DANDENONG SOUTH
3165 – BENTLEIGH EAST
3166 – HUGHESDALE, HUNTINGDALE, OAKLEIGH, OAKLEIGH EAST
3168 – CLAYTON, NOTTING HILL
3170 – MULGRAVE, WAVERLEY GARDENS
3172 – DINGLEY VILLAGE, SPRINGVALE SOUTH
3174 – NOBLE PARK, NOBLE PARK NORTH
3177 – DOVETON, EUMEMMERRING
3178 – ROWVILLE
3179 – SCORESBY
3180 – KNOXFIELD
3181 – PRAHRAN, PRAHRAN EAST, WINDSOR
3183 – BALACLAVA, ST KILDA EAST
3185 – ELSTERNWICK, GARDENVALE, RIPPONLEA
3186 – BRIGHTON, BRIGHTON NORTH, DENDY, WERE STREET PO
3188 – HAMPTON, HAMPTON EAST, HAMPTON NORTH
3189 – MOORABBIN, MOORABBIN EAST, WISHART
3190 – HIGHETT
3191 – SANDRINGHAM
3193 – BEAUMARIS, BLACK ROCK, BLACK ROCK NORTH, CROMER
3194 – MENTONE, MENTONE EAST, MOORABBIN AIRPORT
3195 – ASPENDALE, ASPENDALE GARDENS, BRAESIDE, MORDIALLOC, PARKDALE, WATERWAYS
3197 – CARRUM, PATTERSON LAKES
3198 – SEAFORD
3202 – HEATHERTON (no cases ever)
3204 – MCKINNON, ORMOND, BENTLEIGH, PATTERSON
3207 – PORT MELBOURNE, GARDEN CITY