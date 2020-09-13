Three More Melbourne postcodes have become COVID-19 free over the weekend.
That makes more than 500 postcodes across Victoria that are COVID-free, including 63 in Melbourne.
The six new suburbs that are COVID-free are
■ 3027 — Williams Landing
■ 3087 — Watsonia, Watsonia North
■ 3088 — Briar Hill, Greensborough, St Helena
The 3148 postcode, which takes in Chadstone, Holmesglen, Jordanville, and Chadstone Shopping Centre has had a new case after being declared COVID-free just one day earlier.
Here are all the suburbs that are COVID-Free in Melbourne:
3005 – WORLD TRADE CENTRE
3006 – SOUTHBANK, SOUTH WHARF
3008 – DOCKLANDS
3010 – UNIVERSITY OF MELBOURNE (PO Box)
3027 – WILLIAMS LANDING
3045 – MELBOURNE AIRPORT
3050 – ROYAL MELBOURNE HOSPITAL (PO Box)
3054 – CARLTON NORTH, PRINCESS HILL
3063 – OAKLANDS JUNCTION, YUROKE
3067 – ABBOTSFORD
3078 – ALPHINGTON, FAIRFIELD
3081 – BELLFIELD, HEIDELBERG HEIGHTS, HEIDELBERG WEST, HEIDELBERG RGH
3086 – LA TROBE UNIVERSITY (PO Box)
3087 – WATSONIA, WATSONIA NORTH
3088 – BRIAR HILL, GREENSBOROUGH, ST HELENA
3089 – DIAMOND CREEK
3091 – YARRAMBAT (no cases ever)
3093 – LOWER PLENTY
3094 – MONTMORENCY
3096 – WATTLE GLEN
3097 – BEND OF ISLANDS, WATSONS CREEK, KANGAROO GROUND
3099 – ARTHURS CREEK, COTTLES BRIDGE, HURSTBRIDGE, NUTFIELD, STRATHEWEN
3102 – KEW EAST
3103 – BALWYN, BALWYN EAST, DEEPDENE, STRADBROKE PARK
3104 – BALWYN NORTH, GREYTHORN
3105 – BULLEEN
3107 – TEMPLESTOWE LOWER
3108 – DONCASTER
3111 – DONVALE
3114 – PARK ORCHARDS
3115 – WONGA PARK
3116 – CHIRNSIDE PARK
3123 – AUBURN, HAWTHORN EAST
3124 – CAMBERWELL, CAMBERWELL NORTH, CAMBERWELL SOUTH, CAMBERWELL WEST, HARTWELL, MIDDLE CAMBERWELL
3126 – CAMBERWELL EAST, CANTERBURY
3131 – FOREST HILL, NUNAWADING, BRENTFORD SQUARE
3133 – VERMONT, VERMONT SOUTH
3135 – RINGWOOD, HEATHMONT, BEDFORD RD
3139 – BEENAK, DON VALLEY, HODDLES CREEK, LAUNCHING PLACE, SEVILLE, SEVILLE EAST, WANDIN EAST, WANDIN NORTH, WOORI YALLOCK, YELLINGBO
3143 – ARMADALE, ARMADALE NORTH
3145 – CAULFIELD EAST, CENTRAL PARK, DARLING, DARLING SOUTH, MALVERN EAST, WATTLE TREE ROAD PO
3146 – GLEN IRIS, TOORONGA
3147 – ASHBURTON, ASHWOOD
3151 – BURWOOD EAST, BURWOOD HEIGHTS
3153 – BAYSWATER, BAYSWATER NORTH
3154 – THE BASIN
3156 – FERNTREE GULLY, LYSTERFIELD, LYSTERFIELD SOUTH, MOUNTAIN GATE, UPPER FERNTREE GULLY
3159 – MENZIES CREEK, SELBY
3161 – CAULFIELD JUNCTION, CAULFIELD NORTH
3162 – CAULFIELD, CAULFIELD SOUTH, HOPETOUN GARDENS
3166 – HUGHESDALE, HUNTINGDALE, OAKLEIGH, OAKLEIGH EAST
3170 – MULGRAVE, WAVERLEY GARDENS
3172 – DINGLEY VILLAGE, SPRINGVALE SOUTH
3178 – ROWVILLE
3179 – SCORESBY
3180 – KNOXFIELD
3183 – BALACLAVA, ST KILDA EAST
3185 – ELSTERNWICK, GARDENVALE, RIPPONLEA
3193 – BEAUMARIS, BLACK ROCK, BLACK ROCK NORTH, CROMER
3194 – MENTONE, MENTONE EAST, MOORABBIN AIRPORT
3197 – CARRUM, PATTERSON LAKES
3201 – CARRUM DOWNS
3202 – HEATHERTON (no cases ever)