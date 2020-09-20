Nine of Melbourne’s 14 new Coronavirus cases on Sunday were recorded in Casey, with no other metro postal area recording more than one case.
The Department of Health and Human Services postcode data found that seven people with addresses in the 3977 postcode, which includes Cranbourne, Cranbourne East/North/South/West, Cannons Creek, Devon Meadows, Junction Village, Sandhurst and Skye, had tested positive.
One person in 3878 Cardinia, Clyde, Clyde North), and another in 3177 (Doveton, Eumemmerring), also tested positive.
The other postcodes recording cases were 3030 (Werribee, Point Cook, Quandong, Corcoroc, Werribee South), 3338 (Melton South, Brookfield, Cobblebank, Exford, Eynesbury, Strathtulloh, Weir View), 3013 (Yarraville, Yarraville West) and 3750 (Wollert).
More than 80 Melbourne postcodes are now COVID-19 free, these are:
3002 – EAST MELBOURNE
3005 – WORLD TRADE CENTRE
3006 – SOUTHBANK, SOUTH WHARF
3008 – DOCKLANDS
3010 – UNIVERSITY OF MELBOURNE (PO Box)
3027 – WILLIAMS LANDING
3045 – MELBOURNE AIRPORT
3050 – ROYAL MELBOURNE HOSPITAL (PO Box)
3054 – CARLTON NORTH, PRINCESS HILL
3057 – BRUNSWICK EAST, SUMNER
3063 – OAKLANDS JUNCTION, YUROKE
3065 – FITZROY
3067 – ABBOTSFORD
3071 – THORNBURY
3078 – ALPHINGTON, FAIRFIELD
3083 – BUNDOORA, KINGSBURY, LA TROBE UNIVERSITY
3085 – MACLEOD, MACLEOD WEST, YALLAMBIE
3086 – LA TROBE UNIVERSITY (PO Box)
3087 – WATSONIA, WATSONIA NORTH
3089 – DIAMOND CREEK
3090 – PLENTY
3091 – YARRAMBAT (no cases ever)
3093 – LOWER PLENTY
3095 – ELTHAM, ELTHAM NORTH, RESEARCH
3096 – WATTLE GLEN
3097 – BEND OF ISLANDS, WATSONS CREEK, KANGAROO GROUND
3099 – ARTHURS CREEK, COTTLES BRIDGE, HURSTBRIDGE, NUTFIELD, STRATHEWEN
3102 – KEW EAST
3103 – BALWYN, BALWYN EAST, DEEPDENE, STRADBROKE PARK
3104 – BALWYN NORTH, GREYTHORN
3105 – BULLEEN
3107 – LOWER TEMPLESTOWE
3111 – DONVALE
3113 – NORTH WARRANDYTE, WARRANDYTE
3114 – PARK ORCHARDS
3115 – WONGA PARK
3116 – CHIRNSIDE PARK
3122 – HAWTHORN, HAWTHORN NORTH/WEST, GLENFERRIE SOUTH, AUBURN SOUTH
3123 – AUBURN, HAWTHORN EAST
3124 – CAMBERWELL, CAMBERWELL NORTH, CAMBERWELL SOUTH, CAMBERWELL WEST, HARTWELL, MIDDLE CAMBERWELL
3126 – CAMBERWELL EAST, CANTERBURY
3128 – BOX HILL, BOX HILL CENTRAL/SOUTH, HOUSTON, WATTLE PARK
3130 – BLACKBURN, BLACKBURN NORTH/SOUTH, LABURNUM
3131 – FOREST HILL, NUNAWADING, BRENTFORD SQUARE
3133 – VERMONT, VERMONT SOUTH
3135 – RINGWOOD, HEATHMONT, BEDFORD RD
3138 – MOOROOLBARK
3139 – BEENAK, DON VALLEY, HODDLES CREEK, LAUNCHING PLACE, SEVILLE, SEVILLE EAST, WANDIN EAST, WANDIN NORTH, WOORI YALLOCK, YELLINGBO
3140 – LILYDALE
3143 – ARMADALE, ARMADALE NORTH
3144 – KOOYONG, MALVERN, MALVERN NORTH
3145 – CAULFIELD EAST, CENTRAL PARK, DARLING, DARLING SOUTH, MALVERN EAST, WATTLE TREE ROAD PO
3146 – GLEN IRIS, TOORONGA
3147 – ASHBURTON, ASHWOOD
3149 – MT WAVERLEY, PINEWOOD, SYNDAL
3151 – BURWOOD EAST, BURWOOD HEIGHTS
3153 – BAYSWATER, BAYSWATER NORTH
3154 – THE BASIN
3155 – BORONIA
3156 – FERNTREE GULLY, LYSTERFIELD, LYSTERFIELD SOUTH, MOUNTAIN GATE, UPPER FERNTREE GULLY
3159 – MENZIES CREEK, SELBY
3161 – CAULFIELD JUNCTION, CAULFIELD NORTH
3162 – CAULFIELD, CAULFIELD SOUTH, HOPETOUN GARDENS
3166 – HUGHESDALE, HUNTINGDALE, OAKLEIGH, OAKLEIGH EAST
3167 – OAKLEIGH SOUTH
3170 – MULGRAVE, WAVERLEY GARDENS
3172 – DINGLEY VILLAGE, SPRINGVALE SOUTH
3178 – ROWVILLE
3179 – SCORESBY
3180 – KNOXFIELD
3183 – BALACLAVA, ST KILDA EAST
3185 – ELSTERNWICK, GARDENVALE, RIPPONLEA
3188 – HAMPTON, HAMPTON EAST, HAMPTON NORTH
3189 – MOORABBIN, MOORABBIN EAST, WISHART
3190 – HIGHETT
3191 – SANDRINGHAM
3193 – BEAUMARIS, BLACK ROCK, BLACK ROCK NORTH, CROMER
3194 – MENTONE, MENTONE EAST, MOORABBIN AIRPORT
3195 – ASPENDALE, ASPENDALE GARDENS, BRAESIDE, MORDIALLOC, PARKDALE, WATERWAYS
3197 – CARRUM, PATTERSON LAKES
3198 – SEAFORD
3200 – FRANKSTON NORTH, PINES FOREST
3201 – CARRUM DOWNS
3202 – HEATHERTON (no cases ever)