A number of Melbourne suburbs have been told to boil their water before drinking it.
Due to potential water quality issues caused by last nights storm.
Residents should also bring water to the boil before washing and preparing food, washing, preparing baby formula and making ice.
This is in place until further notice.
The suburbs are as follows.
ATTWOOD
BAYSWATER
BAYSWATER NORTH
BLACKBURN
BLACKBURN NORTH
BLACKBURN SOUTH
BORONIA
BOX HILL NORTH
BROADMEADOWS
BULLEEN
BUNDOORA
BURWOOD
BURWOOD EAST
CAMPBELLFIELD
CHIRNSIDE PARK
COBURG NORTH
COLDSTREAM
COOLAROO
CRAIGIEBURN
CROYDON
CROYDON HILLS
CROYDON NORTH
CROYDON SOUTH
DALLAS
DONCASTER
DONCASTER EAST
DONVALE
DOREEN
ELTHAM
EPPING
FAWKNER
FOREST HILL
GLEN WAVERLEY
GREENSBOROUGH
GREENVALE
HEATHMONT
KALORAMA
KANGAROO GROUND
KILSYTH
KILSYTH SOUTH
KINGSBURY
LALOR
LILYDALE
LOWER PLENTY
MEADOW HEIGHTS
MELBOURNE AIRPORT
MERNDA
MILL PARK
MITCHAM
MONBULK
MONT ALBERT NORTH
MONTMORENCY
MONTROSE
MOOROOLBARK
MOUNT DANDENONG
MOUNT EVELYN
MOUNT WAVERLEY
NORTH WARRANDYTE
NUNAWADING
OLINDA
PARK ORCHARDS
PLENTY
RESEARCH
RESERVOIR
RINGWOOD
RINGWOOD EAST
RINGWOOD NORTH
ROXBURGH PARK
SILVAN
SOMERTON
SOUTH MORANG
TEMPLESTOWE
TEMPLESTOWE LOWER
THE BASIN
THOMASTOWN
VERMONT
VERMONT SOUTH
VIEWBANK
WANTIRNA
WARRANDYTE
WARRANDYTE SOUTH
WARRANWOOD
WESTMEADOWS
WOLLERT
WONGA PARK
YALLAMBIE
YARRAMBAT